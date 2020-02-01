Россиян начнут эвакуировать из Китая самолетами Воздушно-космических сил по приказу Путина

Телеканал "360" со ссылкой на Минобороны России сообщает, что в группировку войдут пять самолетов ВКС. На каждом судне будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

По данным российского посольства в Китае, среди граждан России, которые находятся в КНР, зараженных нет. Дипмиссия начала составлять списки россиян, которые намерены в срочном порядке покинуть провинцию Хубэй и город Ухань, с которого началось распространение коронавируса. В Хубэе находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане. Посольство установило связь со 186 россиянами. По возвращении в РФ их поместят в 14-дневный карантин.

Минтранс приостановил регулярное ависообщение с Китаем из-за вспышки новой пневмонии. Исключение составляют только рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу и обратно, все эти рейсы переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево.

В субботу эвакуация российских туристов из Китая началась Дальнем Востоке. Через пограничные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области автобусами вывезли более 200 россиян, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств. Всех прибывших помещают в карантин, пока не будут готовы результаты анализов. "Лиц с признаками инфекционных заболеваний по результатам двойного тепловизионного контроля не выявлено", - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР.

По последним данным, жертвами нового коронавируса стали 259 человек, общее число заболевших превысило 12 тысяч человек. 266 излечились. В России зафиксировано два случая заболевания - в Забайкалье и Тюменской области, оба пациента граждане Китая. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Больной, которого лечат в Забайкальском крае, уже пошел на поправку. Состояние второй пациентки стабильное.

Кроме того, в Карелии с подозрением на коронавирус госпитализирован китайский студент, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова. У студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, зафиксирована температура 37,3, других признаков заболевания нет.

Охлопков отметил, что бригада скорой помощи сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции. Больной находится в изоляторе в стабильном состоянии. Вечером 2 февраля должны быть готовы результаты анализов пациента. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Коронавирус проник в 22 страны, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.