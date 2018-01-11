Россия засекретила поиски плененного ИГ россиянина Цуркану

Она зачитала документ, который Минобороны прислало в ответ на ее обращение в связи с исчезновением сына. Копия документа есть в распоряжении Дождя. Он подписан начальником отдела Минобороны Ю.Шульгиным.

В нем ведомство указало, что Цуркану не был штатным военнослужащим российской армии и к выполнению боевых задач, в том числе в Сирии, он не привлекался. В сентябре 2017 года, говорится в ответе Минобороны, он был взят в плен террористами.

«Органы государственной власти в пределах своей компетенции принимают соответствующие меры для возвращения Цуркану Г. М. на родину. Минобороны России исходя из конкретных условий текущей обстановки формирует для этого необходимые условия. Сведения о конкретных мероприятиях, проводимых Минобороны России, привлекаемых силах и средствах составляют государственную тайну», — говорится в ответе Минобороны.

Валентина Цуркану сообщила, что в своем запросе в Минобороны спрашивала, какие действия предпринимаются для поиска и возвращения ее сына.

"Дождь" направил запрос Минобороны.

3 октября близкое к ИГ агентство Amaq опубликовало видео, на котором Роман Заболотный называет свое имя и рядом сидящего человека — Григория Цуркану — и сообщает, что они попали в плен ИГ. Информацию о попавших в плен российских военных отвергли на авиабазе «Хмеймим». По словам представителя базы, подобных инцидентов не было.

Позднее организация «Боевое братство. Домодедово» признала в одном из мужчин жителя Домодедовского района Подмосковья Григория Цуркану. В октябре 2017 года родители Цуркану рассказали «Радио Свобода», что сотрудники ФСБ просили их «не поднимать шум» вокруг исчезновения их сына. По словам брата Григорий Цуркану Романа, он, предположительно, работал в «Частной военной компании Вагнера», а в Сирии был в командировке, которую скрывал.

В декабре 2017 года родители Цуркану рассказали Дождю, что им сообщили о смерти сына. По их словам, к ним домой пришли члены «ЧВК Вагнера». Представившийся Андреем мужчина рассказал, что Григорий Цуркану погиб от ранений, а второго пленного, Романа Заболотного, убили боевики ИГ. При этом название «ЧВК Вагнера» он не произнес, представившись человеком «от организации». По словам родителей Цуркану, так представляются члены «ЧВК Вагнера».

Официально Минобороны России опровергло попадание российских военных в плен ИГ.