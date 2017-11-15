Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.
По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования, сообщает РИА "Новости".
Двухпутную электрифицированную линию РЖД начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе.
Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по Воронежской и Ростовской областям РФ, что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.
В сентябре РЖД запустили первые грузовые поезда на регулярной основе по железнодорожному обходу Украины. Первые грузовые поезда перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы.
В 2015 году министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что строительство железной дороги на юг России в обход Украины будет завершено к 2018 году. В марте 2017-го дочернее предприятие ОАО "РЖД" — АО "РЖДстрой" провело аукцион на работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины.
Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг России, шли небольшой участок по территории Украины.
Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в сентябре заявил, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, на втором — все остальные. Всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, из которых около 30% не имели остановок на старой линии.
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