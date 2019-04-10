Сергей Данкверт допустил, что под запрет могут попасть и другие продукты из Беларуси.

С 22 марта Россельхознадзор запретил ввозить в Россию через Беларусь яблоки из Турции, с 28 марта под запрет попали турецкие груши.

В начале апреля Беларусь прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых действуют санкции России, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт.