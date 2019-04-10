Ввоз яблок и груш в Россию из Беларуси будет запрещен с 12 апреля, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Глава ведомства допустил, что под видом белорусских фруктов поставляют продукты из стран, в отношении которых действуют санкции России.
© Shutterstock

Сергей Данкверт допустил, что под запрет могут попасть и другие продукты из Беларуси.

С 22 марта Россельхознадзор запретил ввозить в Россию через Беларусь яблоки из Турции, с 28 марта под запрет попали турецкие груши.

В начале апреля Беларусь прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых действуют санкции России, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Путин дает $600 млн кредита, а Беларусь прекращает реэкспорт "санкционки"

Беларусь получит от России государственный кредит для...

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях (3)

Президент Финляндии сообщил Путину, что во введении...

К теще на устрицы: как родственница советника Путина развивает акваферму в Крыму (2)

Совладелицей устричной фермы на севере Крыма может...

Россия

ФОТО, ВИДЕО: в Екатеринбурге прогремел взрыв в жилой многоэтажке

В многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв,...

Россия запретит ввоз яблок и груш из Беларуси (4)

Ввоз яблок и груш в Россию из Беларуси будет запрещен с...

В Петербурге установили второе "надгробие Путину" за неделю (19)

Активисты установили в Петербурге "надгробие...

Россияне назвали достойной зарплатой 66000 рублей (2)

По данным опроса, проведенного Финансовым...

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях (3)

Президент Финляндии сообщил Путину, что во введении...

TOP новостей

"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей (176)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Дополнительное накопление: забрав накопленные средства, придется платить налоги (12)

Часть жителей Литвы откладывает деньги в фондах III...

Тройка лидеров президентской гонки: некоторые оценки избирателей удивляют политологов (63)

Еще до начала избирательной кампании президентских...

Проект Rail Baltica: уже известно, сколько будут длиться и сколько будут стоить поездки на поездах (49)

Из Вильнюса в Таллин можно будет добраться чуть...

Погода преподнесет сюрприз: будет идти и дождь и снег (1)

В среду погоду в Литве обусловит небольшой циклон....