Сергей Данкверт допустил, что под запрет могут попасть и другие продукты из Беларуси.
С 22 марта Россельхознадзор запретил ввозить в Россию через Беларусь яблоки из Турции, с 28 марта под запрет попали турецкие груши.
В начале апреля Беларусь прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых действуют санкции России, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт.
ФОТО, ВИДЕО: в Екатеринбурге прогремел взрыв в жилой многоэтажке
В многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв,...
Россия запретит ввоз яблок и груш из Беларуси (4)
Ввоз яблок и груш в Россию из Беларуси будет запрещен с...
В Петербурге установили второе "надгробие Путину" за неделю (19)
Активисты установили в Петербурге "надгробие...
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях (3)
Президент Финляндии сообщил Путину, что во введении...
TOP новостей
"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей (176)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Дополнительное накопление: забрав накопленные средства, придется платить налоги (12)
Часть жителей Литвы откладывает деньги в фондах III...
Тройка лидеров президентской гонки: некоторые оценки избирателей удивляют политологов (63)
Еще до начала избирательной кампании президентских...
Проект Rail Baltica: уже известно, сколько будут длиться и сколько будут стоить поездки на поездах (49)
Из Вильнюса в Таллин можно будет добраться чуть...
Погода преподнесет сюрприз: будет идти и дождь и снег (1)
В среду погоду в Литве обусловит небольшой циклон....