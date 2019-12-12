Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, оба должны покинуть пределы РФ в течение семи дней. Об этом было объявлено послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру (Géza Andreas von Geyr), которого незадолго до этого вызвали в российский МИД, передает в четверг, 12 декабря, агентство Reuters.
Власти ФРГ 4 декабря выслали двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе текущего года. Как сообщил МИД Германии, сотрудники посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказывают должного содействия в расследовании этого убийства.
Зеркальный ответ
Президент России Владимир Путин на полях недавнего саммита в "нормандском формате" в Париже раскритиковал решение о высылке российских дипломатов и пообещал зеркальный ответ. Он отверг обвинение Германии в том, что Россия не желает содействовать расследованию убийства Хангошвили. Самого убитого Путин назвал боевиком и бандитом и утверждал, что Россия добивалась выдачи Хангошвили из Германии, но безрезультатно.
Однако правительство Германии опровергло слова Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили. "У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", - заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
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