"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении ведомства.

Также российский МИД сообщает о прекращении деятельности в России Британского Советая в "связи с неурегулированностью его статуса", а в Санкт-Петербурге прекратит работу генеральное консульство Великобритании. Источник РИА "Новости" в министерстве подчеркнул, что "британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения".

В МИД РФ отметили, что предпринимают эти меры "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери 4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля)".

Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов рассказал, что решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка, передает РИА "Новости".

"Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России", — заявил Морозов.

Игорь Морозов пояснил, что Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, чьи функции соответствуют официально заявленным функциям Британского совета, передает РИА "Новости".

"Британский Совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло", — сказал он.

По словам сенатора, решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало решение России выслать британских дипломатов ожидаемым шагом, передает Reuters. В МИД Британии добавили, что на предстоящей неделе Совет национальной безопасности Великобритании решит, какие шаги предпринять в дальнейшем.

После отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.