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За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Всего в стране выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах и 2009 умерших (94 смерти за сутки).
Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Таким образом, Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших, оставив позади Великобританию и Италию. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 39 801 человека (5495 человек выписаны за сутки).

В Москве прирост заболевших за сутки составил 6169 человек (всего 115 909), в Московской области - 1079. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 307 новых случаев коронавируса.

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