Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса

Таким образом, Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших, оставив позади Великобританию и Италию. Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 39 801 человека (5495 человек выписаны за сутки).
В Москве прирост заболевших за сутки составил 6169 человек (всего 115 909), в Московской области - 1079. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 307 новых случаев коронавируса.
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