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За последние сутки в России выявлен 11 231 заболевший коронавирусом в 84 регионах, из них 5471 (48,7%) - без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших в 85 регионах, число умерших - 1625 (за сутки скончалось 88 человек).
Россия вышла на 5 место в мире по числу заболевших COVID-19, поставив суточный антирекорд: 11 231 новых случаев
© Itar-Tass / Scanpix

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек, за сутки выписано 2476 пациентов. Согласно статистике портала Worldometers, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, обогнав Германию и Францию.

В Москве отмечено 6703 новых заболевших, в Московской области - 842. Прирост заболевших в Нижегородской области (312) превысил число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге (306).

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