Россия вышла на 5 место в мире по числу заболевших COVID-19, поставив суточный антирекорд: 11 231 новых случаев

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек, за сутки выписано 2476 пациентов. Согласно статистике портала Worldometers, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, обогнав Германию и Францию.

В Москве отмечено 6703 новых заболевших, в Московской области - 842. Прирост заболевших в Нижегородской области (312) превысил число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге (306).