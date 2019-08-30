Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за часть 2017-го и 2018 год, говорится в распоряжении правительства.
Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.
В Брюсселе пока никак не отреагировал на это заявление.
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы (1)
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся...
Двое пострадавших в результате взрыва под Северодвинском умерли от последствий острой лучевой болезни (20)
Двое пострадавших в результате взрыва на военном...
"Путинская мороженщица" пропала с МАКСа вместе с лотком, мороженым и формой (22)
Таинственная продавщица мороженого, уже во второй раз...
СМИ: Олег Сенцов доставлен в Москву "в рамках процесса обмена" (38)
Российские СМИ сообщили, что украинский режиссер Олег...
Путин на МАКС купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад (7)
Владимир Путин , находясь на авиасалоне МАКС в...
TOP новостей
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
В Литве популярность наращивают столовые и совсем не из-за низких цен (11)
В Литве столовые самообслуживания переживают...
Вильнюс отметит дни города, будет ограничено движение транспорта (1)
30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса...
С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта
С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание...