Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за часть 2017-го и 2018 год, говорится в распоряжении правительства.
Europos vadovų tarybos posėdis
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Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.

В Брюсселе пока никак не отреагировал на это заявление.

РИА "Новости"
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