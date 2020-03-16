Россия выделяет 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство России подготовило пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, 16 марта.

Как сообщил Мишустин, правительство создает антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей. Эти средства планируется получить, в частности, за счет оптимизации расходов федерального бюджета. Пакет мер предусматривает выплату компенсаций гражданам, находящимся на карантине, и безработным, закупку материалов для производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции, налоговые каникулы для бизнеса, отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний и бюджетные кредиты для регионов.

В России также отменят ограничения на въезд грузовиков торговых сетей в города, гражданам разрешат заказывать через интернет безрецептурные лекарства. Россия частично закроет границу с Беларусью для передвижения людей. В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, а в России - 63. Накануне источники РБК сообщили, что правительство России рассматривает возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну. В настоящее время этот режим действует только в Москве и Московской области.