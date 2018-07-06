Россия ввела новые пошлины на товары США

Дополнительные пошлины РФ в 25-40 процентов коснутся импортируемых из США некоторых видов строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования.
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Россия ввела повышенные пошлины на ввозимые из США на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ставки импортных пошлин составили от 25 до 45 процентов от стоимости товаров. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России, уточняет министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он оценил ущерб от мер США для российских экспортеров в 537,6 млн долларов. Повышение пошлин со стороны РФ позволит компенсировать только часть ущерба - 87,6 млн долларов, считает Орешкин.

Меры РФ стали ответом на то, что США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на импорт алюминия. Россия наряду с ЕС, Канадой, Норвегией, Мексикой, Индией и Китаем инициировала спор с США в ВТО.

США с 6 июля ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров в 25 процентов. Общая стоимость подпавших под меры товаров - 34 млрд долларов. Китай в тот же день ввел 25-процентные пошлины на американские товары на ту же общую сумму.

Deutsche Welle
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