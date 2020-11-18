Россия второй день подряд ставит рекорды по числу умерших от коронавируса за сутки

Всего в стране выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заболевших - 25 179 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 человек.