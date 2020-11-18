Россия второй день подряд ставит рекорды по числу умерших от коронавируса за сутки

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В России за последние сутки выявлено 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. Меньше отмечалось только 11 ноября, когда число заболевших за сутки составило 19 851. В то же время количество умерших за сутки второй день подряд ставит рекорд - скончались 456 человек (накануне 442).
Всего в стране выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заболевших - 25 179 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 человек.
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