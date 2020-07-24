Россия возобновляет международные авиарейсы с 1 августа

"С 1 августа будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение граждан из-за рубежа", - сказал Мишустин в эфире "России 24".
С 1 августа будут возобновлены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Она возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С 10 августа начнутся полеты не только Стамбул и Анкару, но и на турецкие курорты - Анталию, Бодрум и Даламан.
Штаб работает над расширением списка стран для возобновления рейсов, добавила Голикова. "Сейчас у нас в работе порядка 30 стран", - сказал министр транспорта Евгений Дитрих.
Не летали с марта
Россия прекратила все международные авиарейсы с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Это не коснулось только так называемых вывозных рейсов.
О том, что министерство транспорта и связи Турции договорилось с Россией о возобновлении авиасообщения между странами, еще 15 июля сообщало Анатолийское агентство новостей. В Москве не подтверждали это.
Голикова 10 июля сообщила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать 15 июля. Она называла критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение.
"Первое и главное - это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение", - говорила она. Речь идет о том, чтобы возобновлять полеты в страны, которые готовы принимать рейсы из России. Второй критерий - низкий уровень распространения коронавируса.
Какие были варианты
9 июля Роспотребнадзор предложил министерству транспорта и Росавиации открыть авиасообщение с 13 странами, сообщали СМИ. На первом этапе предлагалось восстановить рейсы в Великобританию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку.
Этот список стран вызвал резкую критику со стороны туроператоров.
"Неоднократно сообщалось, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами будет важен принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют. Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список", - говорилось в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Принципу взаимности в подвергшемся критике списке соответствовали только Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия, где как раз в тот момент произошла вспышка бубонной чумы.
На взаимной основе возобновляется сообщение с Лондоном, пояснила сейчас вице-премьер Голикова, отметив, что Великобритания не закрывала границы, но все прилетающие в эту страну должны пройти 14-дневный карантин.
В пятницу АТОР приветствовала решение властей. "Даже с учетом, что открыты только регулярные рейсы, в Турцию точно какой-то поток пойдет, хотя пока сложно сказать, каким он будет, так как основная масса туристов всегда летала туда чартерными рейсами", - сказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
"По Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. Начиная с 10 августа - это курортные города: Анталия, Бодрум и Даламан", - уточнила Голикова. Что касается Танзании, то возобновляются рейсы в Занзибар. Но улететь в эти страны можно будет только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": скачок заболеваемости, бедность, медведи, деньги ЕС. В интервью - глава Центра исследования геноцида и сопротивления
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
После нового скачка количества больных Минздрав призвал к ношению масок (33)
За 5 дней на этой неделе в Литве установили 54 случая...
Эпидемиолог предупреждает: все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться (10)
По словам главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене,...
В Клайпеде свободны только самые дорогие гостиницы, но цены на улицах города не радуют
В Клайпеде начался Праздник моря. Погода его участников...
Официанты разочарованы: в Литве оставляют небольшие чаевые (19)
Не секрет, что часть зарплаты официантов и барменов в...