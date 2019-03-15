"Мы должны дождаться развития событий в Венесуэле, если произойдет коллапс производства, это может дать возможность другим производителям возместить сопоставимые объемы поставок нефти. Венесуэла в настоящее время поставляет около 400 тысяч б/с в Китай и Индию", - цитирует "Интерфакс" отчет МЭА.
"В других странах производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои поставки в США с относительно скромных уровней до примерно 150 тысяч б/с", - отмечает агентство.
27 февраля сообщалось, что экспорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 15 по 22 февраля почти в три раза - на 350 тысяч баррелей в сутки до отметки в 208 тысяч баррелей.
В декабре 2018 года поставки российской нефти в США выросли до 134 тысяч б/с по сравнению с 49,5 тысячами б/с в ноябре, отмечает Интерфакс со ссылкой на данные Bloomberg.
В самих США, по данным МЭА, рост нефтедобычи замедлится в 2019 году с 2,2 млн б/с до 1,5 млн б/с.
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