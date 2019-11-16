Россия в ближайшее время вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе, сообщает в субботу, 16 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, принципиальное решение о возврате кораблей уже принято, причем их передача должна произойти еще до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

В настоящее время Россия и Украина согласовывают детали, касающиеся места и времени передачи трех судов. По словам источников "Коммерсанта", переговоры, в которых участвуют силовые и внешнеполитические ведомства двух стран, находятся в финальной стадии. Уже точно известно, что возврат кораблей произойдет не в порту, а в море. Бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" будут доставлены тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их встретят три украинских буксира.

Украинские корабли вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России как вещественные доказательства в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента в Керченском проливе.

События в Керченском проливе

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили эти корабли в нарушении территориальных вод РФ, задержали их и доставили в Керчь. ФСБ назвала инцидент провокацией, поскольку Россию не уведомили в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через пролив.

Украина считает, что такого разрешения и не требовалось. Киев и западные страны осудили действия России. В мае Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть корабли Украине и освободить их экипажи в составе 24 украинских моряков, которые также были задержаны. В сентябре Москва частично выполнила это требование: моряки улетели на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена осужденными и задержанными лицами.