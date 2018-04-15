Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции осуждающий удар США, Великобритании и Франции по Сирии.
Российский проект резолюции поддержали три страны: Россия, Боливия и Китай.
Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.
США, Великобритания и Франция высказались против.
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