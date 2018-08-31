Россия в ответе США обвинила Украину в пиратстве

К заявлению дипучреждения прикреплен сюжет центрального российского телеканала о судьбе экипажа "Норд", в котором журналистка также заявляет о "государственном пиратстве" со стороны Украины.

"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями", – возмущается посольство Российской Федерации.

"Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства", – заявляет оно.

Как пример российские дипломаты приводят "захват траулера "Норд" украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами".

"Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ", – добавляет посольство РФ.

По словам российских дипломатов, "американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека – как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома".

Они заявляют о "похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами".

"Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму", – говорится в заявлении.

"Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", – заявляет посольство РФ в США.