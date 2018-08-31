Россия в ответе США обвинила Украину в пиратстве

Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.
© RIA/Scanpix

К заявлению дипучреждения прикреплен сюжет центрального российского телеканала о судьбе экипажа "Норд", в котором журналистка также заявляет о "государственном пиратстве" со стороны Украины.

"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями", – возмущается посольство Российской Федерации.

Статьи по теме:
США осуждают поведение России в Керченском проливе  (2)
Украина стягивает боевые корабли в Азовское море из-за российской "экспансии"  (25)

"Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства", – заявляет оно.

Как пример российские дипломаты приводят "захват траулера "Норд" украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами".

"Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ", – добавляет посольство РФ.

По словам российских дипломатов, "американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека – как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома".

Они заявляют о "похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами".

"Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму", – говорится в заявлении.

"Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", – заявляет посольство РФ в США.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В порту Херсона из-за украинских санкций застрял российский танкер (9)

Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона...

Россия изменила тактику блокирования Азовского моря (54)

Россия изменила свое поведение в Азовском море - начала...

США и ЕС осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым (51)

Госдепартамент США осудил открытие моста через...

Россия

Россия в ответе США обвинила Украину в пиратстве

Посольство России в США называет действия украинских...

Генконсул РФ заявил, что США "фактически прекратили" выдавать визы россиянам (1)

Соединенные Штаты "фактически прекратили" выдачу виз...

Болгарским овцам запретили въезд в Россию (3)

Такие меры были приняты из-за обострения чумы у мелких...

Josifas Kobzonas Vladimiras Putinas, Josifas Kobzonas Josifas Kobzonas

Умер российский певец и депутат Иосиф Кобзон (336)

В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и...

Ходорковский прекратил финансировать Центр управления расследованиями после гибели журналистов в ЦАР (7)

Экс-глава ЮКОСа, бизнесмен Михаил Ходорковский больше...

TOP новостей

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (23)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

Последний день уходящего лета прольется дождем

В пятницу заканчивается календарное лето. В Литве в...

Науседа уходит с поста президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (42)

Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...

Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (183)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Лауринавичюс: Россия не блефует, а готовится к открытой войне с Западом (163)

В минувший вторник Россия заявила, что готовится к...