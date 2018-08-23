Согласно официальным данным, российский Центральный банк в июле увеличил свои запасы золота почти на 29 тонн, что стало самым большим ежемесячным приростом с ноября 2017 года.
Увеличение запасов в мае составило 20 тонн, в июне 17 тонн. Общие запасы этого драгоценного металла увеличились на 37 процентов с начала 2016 года, и теперь их стоимость оценивается в 76 миллиардов долларов.
Закупки золота совпали с резким снижением вложений Центробанка РФ в госдолг США, которые в период с марта по май сократились на 84 процента – до 14,9 миллиарда долларов. В настоящее время казначейские обязательства правительства США составляют лишь 17 процентов резервов российского Центрального банка.
Старший эксперт по Евразии в аналитической фирме Stratfor Евгений Чаусовский считает, что закупки золота делаются с целью снижения влияния доллара на Россию в период, когда отношения с США остаются напряженными.
Возможно, Москва также обеспокоена тем, что санкции могут помешать ей продавать американские казначейские обязательства в будущем, а российским банкам – использовать доллары при проведении транзакций.
"Россия заинтересована в максимальной изоляции своей экономики от доллара США в ожидании ужесточения американских санкций", – отметил Чаусовский.
Ранее в августе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит продавать госдолг США в ответ на санкции.
По слова Силуанова, Россия значительно сократила инвестиции в активы США.
"Доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", – заявил он.
Ранее Центробанк РФ говорил о стремлении диверсифицировать свой портфель.
По данным Всемирного совета по золоту, Россия поднялась в списке стран – обладателей крупнейших запасов этого металла, обогнав Китай ранее в этом году. Владельцем самых больших запасов золота (9 тысяч тонн) являются США.
По мнению аналитиков, накопление запасов золота свидетельствует о том, что Москва ожидает дальнейшего ужесточения санкций.
"Это показывает, что опасения по поводу эскалации санкций против России усиливаются, и что даже относительно скромные санкции могут иметь серьезные косвенные последствия, потому что институты и инвесторы начинают просчитывать следующие шаги", – говорит Уильям Джексон, главный экономист по формирующимся рынкам в Capital Economics.
Курс российской валюты снизился с 55 рублей за доллар в феврале до 70 рублей за доллар на этой неделе.
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