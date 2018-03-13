Как заявил газете "Красная звезда" заместитель министра оборонного ведомства РФ Юрий Борисов, "на вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки".

"Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал он.

"Мы разработали новое изделие "Сармат", имеющее повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений. Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различные боевые блоки, которые в совокупности с ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны", — пояснил Борисов.

Россия утилизирует межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" по причине отсутствия комплектующих, производимых исключительно на Украине, сообщил РИА "Новости" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. В свое время "Воевода" была разработана и серийно производилась в Украинской ССР.

"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", — считает Мураховский.

По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету эксплуатировать нельзя. В частности, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.

Новейшую ракету тяжелого класса "Сармат" планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году. По заявлениям разработчиков, "Сармат", несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте. Ракета сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках.

Об успешном испытании РС-28 1 марта объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления главы государства были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар "Сармата", пока не существует. До 2025 года в российские войска должны поступить более 40 комплексов.