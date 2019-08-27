Испытания под Северодвинском были связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО в 2002 году, заявил исполняющий обязанности постпреда России в Вене Алексей Карпов.

8 августа на полигоне под Северодвинском при испытании "специзделия" произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти до сих пор не раскрывают подробности трагедии.

По словам Карпова, авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - сказал он.

Карпов также добавил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом под Северодвинском нет, а радиационный фон находится на нормальном уровне.

Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, до сих пор точно не известно.

Минобороны сообщало, что произошел взрыв и возгорание изделия при испытании "жидкостной реактивной двигательной установки". 10 августа "Росатом" заявил, что на морской платформе проходили испытания ракеты "с радиоизотопным источником питания".

По информации газеты New York Times, чиновники в США подозревают, что под Северодвинском, возможно, проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой президент России Владимир Путин впервые рассказал в марте 2018 года. Эту же версию поддержал у себя в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

В понедельник Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после ЧП в Архангельской области было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция".

Как утверждает глава региона Игорь Орлов, угрозы жизни и здоровью жителей Архангельской области нет.

Два сотрудника Архангельской областной клинической больницы ранее рассказали Би-би-си, что им не сказали, что доставленные в учреждение пострадавшие от взрыва были источником радиоактивного излучения.

Всего, по их словам, с зараженными радиацией контактировали 90 человек, и людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше.

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