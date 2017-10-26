"Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время", — отметил сенатор.
"С точки зрения бухты, база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга", — сказал Клинцевич. Он добавил, что на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть, и эти работы будут увязаны с созданием базы ВМФ.
Переоснащение курильской группировки началось в 2010-2011 годах. В 2016-м на боевое дежурство сюда были поставлены зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2У".
Осенью прошлого года Россия разместила на Курилах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир.
На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. На вооружение дивизии поступили новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Также для нужд военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.
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