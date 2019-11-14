Россия создает новую вертолетную базу на севере Сирии

Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии. С базы ВКС России в Хмеймиме переброшена группа вертолетов на аэродром города эль-Камышлы, где до недавнего времени базировались американские военные, сообщил телеканал вооруженных сил РФ "Звезда" в четверг, 14 ноября.
Минобороны России показало кадры посадки в эль-Камышлы одного вертолета Ми-8 и двух Ми-35. "С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт - гражданский", - говорится в репортаже.
На новой базе уже размещены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортеры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолетов. "Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники", - сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.
Задачи авиационной комендатуры
Как сообщил Ходжаев, в задачи авиационной комендатуры в эль-Камышлы входит "обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории". По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.
Российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8 проводят патрулирование сирийско-турецкой границы. В числе прочего, они обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, подписанного в октябре в Сочи подписали президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Город эль-Камышлы находится на территории, контролируемой отрядами самооборны курдской группировки YPG, которую Турция считает террористической.
Россия создает новую вертолетную базу на севере Сирии
База расположена в городе эль-Камышлы, где до недавнего...
Студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска (2)
В результате стрельбы в колледже Благовещенска погибли...
Доцента-расчленителя Соколова обвинили в гибели еще одного человека в 1981 году тогда ему помог отец "при погонах (16)
Санкт-петербургскому историку Олегу Соколову,...
Компания Ротенберга заявила, что Крымский мост не принес ей прибыли (8)
Структуры Аркадия Ротенберга, построившие Крымский...
"Аэрофлот" лишил бонусных миль пассажира с большим котом. За что? (8)
Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили...
TOP новостей
Продолжается давление на людей, арендующих жилье: надо считать, что выгоднее (21)
Жителей Литвы , которые инвестировали в недвижимость, в...
Семья с четырьмя детьми уехала в Германию: любить надо свою семью, а не Родину (207)
"Любить в первую очередь надо себя и свою семью, а не...
В тройке самых популярных партий Литвы - перемены: "крестьяне" за два месяца потеряли половину голосов (26)
Несмотря на заявления лидера Литовского союза...
"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме (6)
В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной...
Родившийся в Каунасе недоношенный младенец – единственный такой младенец в мире (1)
В мае 2019 года в Каунасской клинике появился на свет...