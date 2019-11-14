Россия создает новую вертолетную базу на севере Сирии

Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии. С базы ВКС России в Хмеймиме переброшена группа вертолетов на аэродром города эль-Камышлы, где до недавнего времени базировались американские военные, сообщил телеканал вооруженных сил РФ "Звезда" в четверг, 14 ноября.

Минобороны России показало кадры посадки в эль-Камышлы одного вертолета Ми-8 и двух Ми-35. "С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт - гражданский", - говорится в репортаже.

На новой базе уже размещены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортеры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолетов. "Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники", - сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Задачи авиационной комендатуры

Как сообщил Ходжаев, в задачи авиационной комендатуры в эль-Камышлы входит "обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории". По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.

Российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8 проводят патрулирование сирийско-турецкой границы. В числе прочего, они обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, подписанного в октябре в Сочи подписали президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Город эль-Камышлы находится на территории, контролируемой отрядами самооборны курдской группировки YPG, которую Турция считает террористической.