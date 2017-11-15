Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны перед РФ на 3,15 млрд долларов, сообщает Reuters. По условиям соглашения, Каракас сможет возвращать долг постепенно в течение 10 лет.
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro
© Reuters/Scanpix

В течение первых шести лет объем платежей будет минимальным. Ранее, по данным агентства, Венесуэла согласилась на реструктуризацию долга перед Россией на обговоренных условиях еще на прошлой неделе, но российский Минфин РФ о факте подписания официально не сообщал.

Сумма реструктуризации складывается из нескольких статей: просрочка по долгу и по процентам в размере 265 млн долларов, проценты на просрочку - 14,5 млн, основной долг к погашению 30 сентября 2016 года - 265 млн, с 31 марта 2017 года по 30 сентября 2021 года - 2,2 млрд, проценты к оплате 30 сентября - 87 млн. Начиная с 26 сентября на использованную сумму кредита начисляются проценты по ставке 8% годовых, проценты по просрочке - 12%.

Как сообщает ТАСС, в посольстве Венесуэлы рассказали, что вице-президент по вопросам экономики и финансов, министр сельского хозяйства и земель этой страны Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа прибыли в Москву в среду для заключения соглашения о реструктуризации венесуэльского долга Москве.

Россия - один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. В 2011 году Москва предоставила Каракасу кредит на 4 млрд долларов для закупки российской промышленной продукции, более половины которого было использовано. Кроме того, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA должна "Роснефти" около 6 млрд долларов, полученных в виде предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов.

В 2014 году Венесуэла обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита из-за сложной экономической ситуации. В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по предоставленному Россией кредиту, после чего получила отсрочку. Выплату 530 млн долларов отложили до 2019-2021 годов. Однако весной 2017 года страна снова просрочила очередной платеж, не вернув примерно 362 млн долларов.

В июне этого года стало известно, что стороны начали новые переговоры о реструктуризации долга. В начале сентября 2017 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы попросили об очередной реструктуризации.

Через месяц о возможности очередной реструктуризации долга Венесуэлы заявил прибывший в Москву президент этой страны Николас Мадуро. "У нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация наверняка будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем", - сказал он тогда.

NEWSru.com
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