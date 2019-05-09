В свою очередь пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон сообщил газете Expressen, что речь идет о двух сотрудниках диппредставительства. Стокгольм сожалеет о решении российской стороны, подчеркнул он.
В декабре 2018 года Россия уже высылала шведского дипломата. В МИД Швеции назвали действия Москвы ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ. Газета Expressen со ссылкой на неназванных собеседников сообщила, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в разведке РФ.
В Стокгольме был задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
В феврале 2019 года служба госбезопасности Швеции (СЭПО) заявила, что в Стокгольме задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России. СЭПО полагает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность как минимум с 2017 года. Его мог завербовать агент российской разведки, работающий в Швеции под дипломатическим прикрытием, отмечалось в сообщении службы.
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