Власти России решили выслать из страны несколько шведских дипломатов. Об этом сообщила на брифинге в среду, 8 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав высылку ответной мерой. Других подробностей Захарова не привела.
© Vida Press

В свою очередь пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон сообщил газете Expressen, что речь идет о двух сотрудниках диппредставительства. Стокгольм сожалеет о решении российской стороны, подчеркнул он.

В декабре 2018 года Россия уже высылала шведского дипломата. В МИД Швеции назвали действия Москвы ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ. Газета Expressen со ссылкой на неназванных собеседников сообщила, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в разведке РФ.

Статьи по теме:
Правительство поддержало участие Литвы в создании двустороннего фонда со Швецией  (3)
Россия усиливает войска Западного военного округа для "ответа НАТО"  (42)

В Стокгольме был задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В феврале 2019 года служба госбезопасности Швеции (СЭПО) заявила, что в Стокгольме задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России. СЭПО полагает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность как минимум с 2017 года. Его мог завербовать агент российской разведки, работающий в Швеции под дипломатическим прикрытием, отмечалось в сообщении службы.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Франция отправила в Эстонию сотни солдат, танки и БМП для "Весеннего шторма" НАТО у границ РФ (17)

Почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и...

Шведский суд рассматривает ходатайство Литвы об отмене решения арбитража по "Газпрому" (4)

Шведский суд начал рассмотрение ходатайства Литвы об...

МИД РФ вовремя не выслал из Швеции дипломата, который "курировал" обвиняемого в шпионаже (3)

Шведские СМИ назвали имя сотрудника посольства России...

Россия

Медведев утвердил план-"пятилетку" по вхождению РФ в пятерку крупнейших экономик мира (15)

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в...

Россия снова высылает шведских дипломатов (2)

Власти России решили выслать из страны несколько...

В Новосибирске установили бюст Сталина (52)

Памятник Иосифу Сталину установили на территории...

В России отменяют и задерживают вылеты SSJ (3)

Самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь утром...

Рейс самолета Sukhoi Superjet в Ригу отменили из-за запаха гари (1)

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу...

TOP новостей

Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (87)

Новые возможности на рынке труда, нехватка...

Погода: воздух прогреется до 20 градусов (6)

Солнечный, но холодный антициклон, который обусловил...

В Литве на выборах и референдумах досрочно проголосовали 3,74% избирателей

На президентских выборах и в референдумах за три дня...

В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (42)

Отделение транзитного движение от местного, четыре...

Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отступить (16)

8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...