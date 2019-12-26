Москва не стремится к возвращению в организацию стран "большой семерки", она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7, но в любом случае считает вопрос о своем участии в этой встрече бессмысленным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" в четверг, 26 декабря.
"Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал Рябков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили об утрате "семеркой" в последние годы своей былой значимости инструмента глобального управления. Все больше вопросов международной повестки решаются в совершенно других форматах, например, в "двадцатке", констатировал Рябков.
G7 утрачивает значимость
"То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", - резюмировал Сергей Рябков.
Следующий саммит G7 состоится в июне 2020 года на курорте Trump National Doral под Майами. Курорт занимает участок в 800 гектаров.
Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
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