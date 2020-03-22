Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Исключение сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации NТГ-П12−2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее российские туроператоры аннулировали все зарубежные туры с датами вылетов до конца апреля, а чартерные перевозчики отменили все завозные рейсы на заграничные курорты. С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну всех иностранцев и лиц без гражданства.

На воскресенье, 22 марта, в России зарегистрировано 367 случае заражения коронавирусной инфекции (+67 за сутки).

А в мире количество инфицированных достигло 316 тысяч. Из них 13 595 человек скончались, согласно данным, полученным американским университетом Джона Хопкинса из официальных источников.

Италия продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов - 53,5 тысячи инфицированных, 4 825 смертельных случаев.

В Испании зафиксировано 28 572 случая заражения, скончались 1 720 пациентов.

В Германии - 23 129 инфицированных, 93 погибших.

Во Франции - 14 485 зараженных, 562 умерли.

В Швейцарии - 6 100 положительных анализов на коронавирус, 80 летальных исходов.

В Великобритании - 5 071 больных COVID-19, 233 человека погибли.

В Нидерландах - 3 643 зараженных, 136 умерших.

В Австрии - 3 021 инфицированный, восемь погибших.

В Бельгии - 2 815 больных, 67 смертей.

В Норвегии - 2 216 (семеро погибли),

В Швеции - 1 770 (20).

В Дании - 1 420 (13).

В Португалии - 1 280 (12).

В Греции - 530 (13).

В США на воскресенье, 22 марта, зафиксированы 26 747 случаев заражения коронавирусом при 326 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 395 случаев заболевания.

В Южной Корее зарегистрировано 8 897 зараженных, скончались 104 человека.

В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 инфицированных.

В Японии зафиксировано 1 055 случаев заражения при 35 умерших.

Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.