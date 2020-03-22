Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Исключение сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации NТГ-П12−2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств", - говорится в сообщении Росавиации.
Ранее российские туроператоры аннулировали все зарубежные туры с датами вылетов до конца апреля, а чартерные перевозчики отменили все завозные рейсы на заграничные курорты. С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну всех иностранцев и лиц без гражданства.
На воскресенье, 22 марта, в России зарегистрировано 367 случае заражения коронавирусной инфекции (+67 за сутки).
А в мире количество инфицированных достигло 316 тысяч. Из них 13 595 человек скончались, согласно данным, полученным американским университетом Джона Хопкинса из официальных источников.
Италия продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов - 53,5 тысячи инфицированных, 4 825 смертельных случаев.
В Испании зафиксировано 28 572 случая заражения, скончались 1 720 пациентов.
В Германии - 23 129 инфицированных, 93 погибших.
Во Франции - 14 485 зараженных, 562 умерли.
В Швейцарии - 6 100 положительных анализов на коронавирус, 80 летальных исходов.
В Великобритании - 5 071 больных COVID-19, 233 человека погибли.
В Нидерландах - 3 643 зараженных, 136 умерших.
В Австрии - 3 021 инфицированный, восемь погибших.
В Бельгии - 2 815 больных, 67 смертей.
В Норвегии - 2 216 (семеро погибли),
В Швеции - 1 770 (20).
В Дании - 1 420 (13).
В Португалии - 1 280 (12).
В Греции - 530 (13).
В США на воскресенье, 22 марта, зафиксированы 26 747 случаев заражения коронавирусом при 326 случаях смертельного исхода.
В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 395 случаев заболевания.
В Южной Корее зарегистрировано 8 897 зараженных, скончались 104 человека.
В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 инфицированных.
В Японии зафиксировано 1 055 случаев заражения при 35 умерших.
Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.
Всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.
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