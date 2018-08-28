Оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из десяти кораблей и двух подводных лодок, это самая крупная группировка российских кораблей у берегов Сирии с начала конфликта. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Сейчас в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов.
В состав соединения входят ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевые корабли "Пытливый", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Вышний Волочек". Кроме того, группировка усилена подводными лодками Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". Для ее снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов".
В течение августа Минобороны отчитывалось об усилении группировки. Восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет "Калибр". По данным газеты, планируется подход еще нескольких кораблей.
В ночь на субботу Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска президента страны Башара Асада вновь применят химическое оружие.
После этого Минобороны России заявило, что в Сирии готовится "провокация" боевиков, которую западные страны планируют использовать для удара по республике. Сирийская армия готовится к наступлению в провинции Идлиб — последнем регионе страны, контролируемом боевиками.
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