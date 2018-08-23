"Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в г. Смоленске", - говорится в сообщении на сайте СКР.

В Польше с 2016 года проводят повторное расследование обстоятельств катастрофы под Смоленском. Созданная в том году комиссия считает, что в отчете 2011 года неверно указаны причины крушения, и выдвигает версию о произошедшем на борту взрыве.

Российская сторона отказывается возвращать Польше обломки самолета и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши и большая правительственная делегация, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Представители высшего руководства Польши и общественные деятели направлялись на памятные мероприятия в связи с 70-летием Катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек.

Расследование катастрофы

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал непосредственной причиной крушения Ту-154 решение экипажа не уходить на запасной аэродром - самолет низко опустился на большой скорости и из-за плохой видимости врезался в березу.

К аналогичным выводам в том же году пришла польская комиссия под руководством Ежи Миллера.

Однако в 2015 году, когда парламентские выборы в Польше выиграла партия Ярослава Качиньского (брата Леха Качиньского), расследование причин катастрофы решили возобновить. Для этого польское министерство юстиции в 2016 году создало новую комиссию для выяснения обстоятельств катастрофы в Смоленске.

Осенью 2016 года польские власти приступили к эксгумации тел погибших, а в августе 2017-го новая комиссия заявила, что разрушение самолета произошло до столкновения с деревом, а повреждение левого крыла "носит следы взрыва".

В Следственном комитете России тогда заявили, что не понимают, на чем основываются выводы польских экспертов, поскольку польская сторона с 2014 года не проводила никаких дополнительных исследований обломков самолета, хранящихся на территории России.

В январе комиссию по расследованию возглавил бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич, он называл крушение президентского лайнера "террористическим актом". Он якобы был направлен на то, чтобы лишить Польшу людей, которые вели страну к независимости.