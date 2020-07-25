Россия разрешила полеты за границу. Интерес к билетам в Танзанию вырос в 70 раз

Международные авиаперелеты были прекращены 27 марта из-за пандемии коронавируса, однако во многие крупные города полеты прекратились на две недели раньше. Запрет поначалу касался и внутренних рейсов, но 13 мая это ограничение было снято.

Авиакомпании и крупные туристические агентства сразу же после объявления снятии запрета на перелеты не торопились давать подробные комментарии, поскольку профильные ведомства - Росавиация и Ростуризм - не скорректировали различные документы и инструкции, которые будут регулировать полеты в новых условиях.

Тем не менее новость о возобновлении авиаперелетов была настолько долгожданной, что на онлайн-сервисе Aviasales число поисковых запросов билетов в Турцию выросло в три раза, в Британию - в пять раз, а в Танзанию - в 70 раз, рассказали Би-би-си представители поисковой службы.

По данным Aviasales, слетать в Стамбул и Лондон из Москвы на тот момент стоило примерно 23 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Танзанию - 150 тысяч.

Туристические агентства также стали продавать туры сразу же после объявления, сообщает Ассоциация туроператоров на своем сайте. Так Coral Travel продает туры в Анталию на 10 августа, ANEX Tour - с середины месяца. "Интурист" и TUI Россия предлагают туры уже с первого числа.

"Кусок хлеба"

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала Би-би-си, что главным событием для туристической индустрии является известие о возобновлении авиасообщения с Турцией.

"Турция - это примерно треть всего выездного потока из России. Это ежедневный кусок хлеба для кучи агентств. Особенно летом. Это очень важно", - сказала она.

Турция открывает границы для россиян. Но попасть туда они не смогут

С двумя остальными направлениями ситуация сложнее. Британия не очень популярна у туристов летом, кроме того, в стране действует обязательный двухнедельный карантин для приезжих.

По словам Ломидзе, Танзания стала прорывом прошлого года, потому что на этом направлении стали действовать чартерные рейсы. Из шести с половиной тысяч российских туристов в эту страну на чартерных рейсах прилетели пять тысяч.

Однако эта страна находится по ту сторону экватора и туристический сезон там начинается зимой, отметила она, поэтому туроператоры пока не выставили предложения.

Закрытые границы и остановленное авиасообщение уже привело к сильному росту внутрироссийкого туризма. Как полагает Майя Ломидзе, "открытая" Турция не приведет к сокращению людей на пляжах юга России.

По ее словам, в августе люди уже купили туры или запланировали поездки, а в сентябре в Турцию поедут в основном те, кто не планировал ехать никуда.

"Это те, кто реально ждал Турцию. Нельзя сказать, что их не досчитаются российские курорты, потому что они и не собирались туда", - сказала она.

Кроме того, есть и те, кто опасается ехать за границу в условиях пандемии, кто боится карантина и возможности заразиться - эти люди также скорее останутся дома, сказала она.

"Адски важно"

Запрет на авиаперелеты в результате пандемии коронавируса привел, возможно, к самому масштабному кризису в истории гражданской авиации. Особенно трудно им было переживать "приземление" в летний период, когда интенсивность перелетов возрастает.

Сразу же после объявления о возобновлении авиасообщения компания "Победа" объявила, что с первого августа она начинает регулярные полеты из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталию и Аланию.

"Аэрофлот" объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул с 1 августа, передает Интерфакс.

В пресс-службе авиакомпании AZUR air Би-би-си сказали, что c 10 августа возобновят рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Как рассказал Би-би-си гендиректор агентства "Инфомост Консалтинг" Борис Рыбак, это разрешение "адски, абсолютно, критически важно" для авиации.

"Неважно, что и куда. Объемы там, естественно, будут возрастать, и это окажет поддержку бизнесу, это окажет поддержку инфраструктуре. Постепенно через пару-тройку лет все придет в норму. Но сейчас это принципиально важно для того, чтобы все участники процесса, начиная от государственных органов и кончая авиакомпаниями, аэропортами и пассажирами, научились жить в этой обстановке", - сказал он.

По словам Рыбака, речь идет об организации перевозок в условиях пандемии, соблюдении мер безопасности и корректировке уже существующих мер, причем эта корректировка может быть проведена по требованию других государств.

"Наш главный международный рынок авиаперевозок - Евросоюз, еврозона. В разные годы он давал от 60% до 70% всех международных перевозок. И, конечно, к открытию Евросоюза нужно подготовиться. Мы входим в четверку наиболее пораженных стран... поэтому ограничения по нашему крупнейшему рынку будут действовать долго", - сказал он.

Рыбак рассказал, что не исключает, что система эпидемиологического контроля в мировой гражданской авиации будет создана по принципу системы антитеррористической безопасности.

"Будут разработаны стандарты, которые нужно будет выполнять, будут проводиться проверки. Это процесс - и к этому надо всерьез готовиться", - добавляет он.