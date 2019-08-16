"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница.
По ее словам, с указанных граждан, гражданство РФ получили уже более 25 тыс человек.
Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".
21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.
Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов (1)
В Министерстве внутренних дел РФ заявляет, что...
Жители пяти регионов России рискуют стать маргиналами из-за бедности (1)
Для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России актуален...
На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу времен войны
Бомбу времен войны обнаружили и обезвредили на...
"Мемориал" призвал прекратить репрессии против участников протестов в Москве (14)
Правозащитники заявили о наиболее жестоких репрессиях...
Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными
"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ отменить...
TOP новостей
Президент Литвы отклонил кандидатуру Валанчюса в судьи ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил...
Путаница с доходами в будущем: вот как в Литве можно посчитать свою пенсию (32)
В прошлом году в Литве изменился порядок подсчета...
Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку (24)
Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал...
Соседи о Грибаускайте: редко выезжает из дома, общаться не стремится (128)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже больше...