Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.
В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений".
Санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридических лиц контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.
В частности, ограничения коснутся депутата Антона Геращенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, бывшего главы меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и сына президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Алексея Порошенко. Санкции также накладываются на компанию "Укрхимэнерго", расположенную в Луганской области.
При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.
Между тем отмечалось, что в санкционном списке украинских граждан и компаний нет самого богатого украинца - Рината Ахметова, чье состояние Forbes оценивает в 5,5 млрд долларов. Ключевые промышленные активы Ахметова сосредоточены в Донбассе, откуда он является выходцем. Также отсутствуют в списке президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Санкции не коснутся бизнесмена Игоря Кононенко, которого считают правой рукой Порошенко и его основным бизнес-партнером. Также в списке нет принадлежащего украинскому лидеру кондитерского холдинга "Рошен".
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