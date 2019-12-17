Российское правительство расширило перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен. В список, утвержденный постановлением правительства, в числе прочего внесены: кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские пробки, грелки и спринцовки, радиаторы и котлы центрального отопления, а также макулатура.
Ukrainos vėliava
© Reuters/Scanpix

Также расширен и перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список внесены девять человек — чиновники и депутаты горсовета Одессы. Два человека — гендиректор телеканала 112 Егор Бенкендорф и депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлий Йоффе — из списка исключены.

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Всего в последнюю на настоящий момент версию списка граждан Украины, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры, входят около 570 человек. Санкции предполагают, что счета фигурантов списка в российских банках (при наличии таковых) должны быть заблокированы, а вывод их активов за пределы РФ запрещен. Запрет на ввоз определенных категорий украинской продукции был введен Россией в конце 2018 года.

Украинская сторона ввела собственные санкции в отношении граждан РФ, российских компаний и определенных категорий российских товаров.

17 декабря власти Украины объявили о планах ввести санкции в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях в Луганской и Донецкой областях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

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