Россия расширила санкционные списки представителей стран ЕС в ответ на санкции Евросоюза, введенные из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. "На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном во вторник, 22 декабря.
В документе отмечается, что соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, вручены главам диппредставительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве. Ранее стало известно, что на Смоленскую площадь были вызваны высокопоставленные представители ряда стран Евросоюза.
В октябре Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских функционеров, поскольку, по их мнению, попытка отравления Навального не могла быть предпринята без одобрения на государственном уровне. В черный список ЕС, в числе прочих, были внесены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны России.
Отравление Навального
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.
Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.
Публикация разоблачительного разговора
Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.
ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.
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