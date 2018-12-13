"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - заявила она.

По словам представительницы МИДа РФ, Украина "пополняла воинские группировки силами и средствами вооруженных сил Украины на протяжении последних месяцев".

Это не первое подобное заявление российского ведомства.

5 декабря Захарова сказала, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе и готовит провокации с применением химоружия.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди – военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, учения необходимы, поскольку Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года.