Власти России выступили с критикой вопросов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ по обвинению в терроризме. В частности, вопрос о фальсификации доказательств по делу находится за пределами компетенции ЕСПЧ, говорится в ответе российских властей, выдержки из которого в четверг, 25 апреля, приводит газета "Ведомости".

Режиссер обвинил власти России в пытках и нарушении права на свободу

В октябре 2018 года ЕСПЧ принял иск Сенцова против России к рассмотрению. Украинский режиссер обвинил российские власти в применении пыток, а также нарушении права на свободу и безопасность. Истец подчеркнул, что доказательства по его делу являются сфабрикованными.

Суд в Страсбурге направил российским властям ряд вопросов, в том числе - о возможном жестоком обращении с режиссером, о независимости и беспристрастности суда над фигурантами "дела Сенцова", а также о наличии оснований для засекречивания личности некоторых свидетелей. ЕСПЧ попросил российские власти прояснить природу показаний фигурантов и доказательств по делу.

В своем ответе российская сторона подчеркнула, что оценка доказательств является привилегией судов в России. По мнению Минюста РФ, ЕСПЧ "не может выступать в качестве суда четвертой инстанции". А наличие ссадин у Сенцова российские власти объяснили тем, что при аресте и обыске режиссер "на непродолжительное время был прижат лицом к стене".

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. Еще одного фигуранта дела - Александра Кольченко - приговорили к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с "насильственным кормлением".

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В октябре Европарламент присудил Сенцову премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".