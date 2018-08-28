Выступая перед журналистами в Абакане, Шойгу рассказал, что военные учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут крупнейшими с 1981 года, сообщает "РИА Новости". В них примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников.

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", — указал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Проверка, по словам главы Минобороны, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Шойгу добавил, что преддверием учений стала внезапная проверка боеготовности, которая стала "хорошей практикой в жизни и работе".

Учения "Запад-81", о которых упоминал министр обороны, проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, Прибалтике и в Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали в том числе ввод войск на территорию соседней Польской Народной Республики. В Польше тогда проходили акции протеста, их инициаторами выступал оппозиционный профсоюз "Солидарность" под руководством Леха Валенсы.

Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание Совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран Организации Варшавского договора.