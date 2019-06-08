Россия продолжит выпускать самолеты Sukhoi Superjet 100

Россия продолжит производить самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом заявил журналистам в субботу, 8 июня, вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет", - убежден Борисов. Он добавил, что, по его информации, "претензий к самолету как к техническому средству нет" и у SSJ-100 "очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам".

По поводу майской катастрофы суперджета в Шереметьево Юрий Борисов заявил: "Произошел экстраординарный случай. Он (самолет. - Ред.) по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может".

Пожар SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

На следующий день Минтранс РФ сообщил, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что для подобного шага "нет оснований".

Между тем "Аэрофлот", который не является членом Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в течение месяца неоднократно был вынужден откладывать либо отменять вылет ряда рейсов, на которых были задействованы SSJ-100.

В ноябре 2018 года стало известно об отказе от использования Sukhoi Superjet 100 бельгийской авиакомпанией Brussels Airlines. В мае 2019 года российская авиакомпания "Ямал" (второй по величине парка эксплуатант самолетов SSJ-100) отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа.