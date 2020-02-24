Россия продолжит вооружаться: Путин пообещал армии и флоту новое смертоносное "оружие будущего"

Глава государства отметил, что будет укрепляться потенциал не только стратегических сил. Вообще все рода войск получат новейшее вооружение. По словам президента, вооружаться необходимо, чтобы армия и флот "становились все более современными". Он отметил, что у многих российских вооружений уже нет аналогов в мире. И это означает, что безопасность, обороноспособность РФ "надежно обеспечена на долгосрочную перспективу".
Но, говоря о новейшем "оружии будущего", глава государства подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются люди - "мужественные, преданные Отечеству, настоящие патриоты": солдаты, сержанты, а также офицерский корпус. Президент сообщил, что военных профессионалов высоко ценит государство и для них будут продолжать создавать "достойные условия жизни и службы".
Как отмечают эксперты, Россия уже опережает конкурентов в разработке современного оружия. Очевидно, что говоря об "оружии будущего", президент РФ имел ввиду, прежде всего, гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также лазерные комплексы "Пересвет".
К примеру, гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования уже находится на дежурстве. Что касается "Пересвета", то он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном.
Напомним, в своем 16-м по счету послании Федеральному собранию, которое Путин огласил 15 января, президент отмечал, что именно новое оружие обеспечит России экономический и социальный прогресс.
По его словам, в условиях, когда события на Ближнем Востоке развиваются непредсказуемо и неуправляемо, когда региональные конфликты стремительно перерастают в угрозы для всего мира, необходимы реальные действия. Глава государства подчеркнул тогда, что Россия никому не угрожает, но "наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме". Но хотя "обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед", нельзя почивать на лаврах и расслабляться - нужно разрабатывать новые системы вооружений.
И такое новейшее российское оружие должно стать основой "для прогрессивного, мирного развития России, сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей".
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