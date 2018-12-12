В сентябре Россия приняла закон, требующий от поисковых систем подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенных сайтов, и исключать запрещенный контент из выдачи.

Хотя этот реестр содержит сайты, пропагандирующие ненавистническую риторику и членовредительство, в него также включено множество сайтов, запрещенных по явно политическим причинам, например, один из украинских новостных сайтов.

Российские информагентства сообщили в среду со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, что власти могут инициировать введение поправок, позволяющих запрещать такие поисковые системы, как Google, если они не будут соблюдать российское законодательство.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. Глава ведомства Александр Жаров заявил, что поисковик выдает сайты из реестра запрещенной информации.

"Далее мы будем повторно проводить проверку подключения компании Google к ФГИС. И дальше будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа согласно КоАП", – заявил Субботин, согласно "Интерфаксу".

По словам Субботина, повторная проверка может пройти до конца декабря.