В Минэкономразвития РФ планы по выходу из ВТО поспешили опровергнуть, заявив, что РФ ничего не должна.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - заявил Калашников, слова которого приводит РИА "Новости". Где он об этом заявил, агентство не уточняет.

По мнению парламентария, сам факт введения Евросоюзом санкций против России противоречит принципам международной организации. Он также подчеркнул, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России.

Накануне издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Евросоюз объявил о намерении потребовать у России выплаты 1,4 млрд евро в год из-за ограничения на ввоз свинины. По данным издания, требование ЕС уже передано в арбитражный суд, который примет решение о справедливости иска. Если решение будет положительным, то суд определит возможность применения данной меры против Москвы.

В пресс-службе ВТО агентству ТАСС пояснили, что согласно правилам организации на рассмотрение в арбитраже жалобы Евросоюза на Россию отведено 60 дней. Но на практике подобные процедуры могут длиться дольше, особенно если между сторонами имеются разногласия относительно того, "принял ли ответчик меры для выполнения решения", принятого ранее Третейской группой, отметил собеседник агентства.

Как уточняет издание, 3 января Европейский союз инициировал в ВТО проведение специального заседания Органа по разрешению споров. "ЕС попросил об ответных мерах в отношении России" в торговом споре, касающемся введенного ею в начале 2014 года запрета на ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве, уточнил дипломированный источник ТАСС, знакомый с ситуацией. В Брюсселе утверждают, что Москва не выполнила ранее принятые ВТО в рамках процедуры разрешения споров решения по этому вопросу. "Россия выступила против просьбы ЕС", - сообщил источник. В итоге рассмотрением этого вопроса теперь займется арбитраж.

Минэкономразвития: запрос ЕС на компенсацию безоснователен

Российские компетентные органы не рассматривают вопрос выхода из ВТО в связи со спором об ограничении импорта свинины из Евросоюза, сообщает в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в позиции Минэкономразвития РФ по заявке Евросоюза в ВТО по спору об ограничениях на импорт свинины из ЕС.

При этом в Минэконоразвития заявили, что запрос Евросоюза на компенсацию 1,39 млрд евро в год из-за запрета РФ на ввоз свинины безоснователен, так как Россия выполнила требования ВТО и сняла ветеринарный запрет, введенный из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

"Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров", - заявил "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, комментируя появившуюся информацию о соответствующем требовании ЕС.

Россия будет инициировать третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения органа ВТО по разрешению споров (ОРС), говорится в сообщении Минэкономразвития.

Предыстория вопроса

В начале 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки свиней, свинины и некоторых видов свиноводческой продукции из Евросоюза из-за случаев АЧС на территории ЕС вблизи границы с Белоруссией. В апреле 2014 года ЕС начал процедуру оспаривания этой меры. По данным представительства ЕС, закрыв свой рынок для европейской свинины, Россия урезала почти 25% экспорта свинины из Евросоюза. В 2013 году ЕС поставила в Россию свинины на 1,4 млрд евро. Запрет привел к падению цен и перенасыщению свининой рынка ЕС.

В августе 2016 года экспертная группа ВТО постановила, что введенный Россией запрет на импорт живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС является неправомерным с точки зрения правил международной торговли.

По мнению экспертов ВТО, запрет на импорт европейской свинины не основывается на соответствующих международных стандартах и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных норм. После этого РФ подала апелляцию, но в феврале этого года апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли".

В конце 2017 года Минэкономразвития заявило о выполнении требования ВТО и снятии запрета на импорт мяса, за исключением свинины, эмбарго на которую введено в 2014 году в качестве зеркальной меры на санкции ЕС. В октябре 2017 года действие продэмбарго было распространено на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных.