"Мы выступаем за полное расследование, как это предусмотрено соответствующей резолюцией. Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы, хотя пока еще официально данные (расследования JIT) не были опубликованы, были только предварительные результаты", - заявил он.

В то же время Полянский добавил, что Москва не признает итоги проведенного JIT расследования и настоятельно предлагает голландской стороне объединить усилия. "Нас расстраивает, что сейчас культивируется мнение о том, что Россия в этом виновата, это совсем не так, мы не пытаемся уйти от ответственности и от расследования", - подчеркнул он.

Полянский отметил, что представители РФ "в принципе, не обязаны" были сотрудничать с JIT, но, тем не менее, они предоставляли ей всю необходимую информацию, которой, в ССГ, "как выяснилось, не воспользовались".

Дипломат также отметил, что "прошедшее расследование было не полным, не беспристрастным", так как ведущие его страны не запрашивали все необходимые данные у Украины.

В частности, отметил он, не были запрошены данные радаров самолета. "Так случилось, что я работал в Польше во время катастрофы под Смоленском (самолета президента Польши - Прим. NEWSru.com), и я знаю, какие с нас требовали документы, и мы все их предоставляли. Все было сделано по международным правилам. В сравнении с этим, у украинцев практически ничего не попросили", - заключил собеседник агентства.

Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.

На Западе ответственность за катастрофу возложили на Россию. В конце мая текущего года международная экспертная группа JIT, куда входят десятки специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, опубликовала промежуточный доклад, в котором говорилось, что зенитная ракетная установка "Бук", из которой запустили ракету, сбившую Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Москва обвинения категорически отвергла, подчеркнув, что расследование еще не закончено. Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Доклад JIT в РФ назвали фейковым, "не внушающим доверия" и "русофобским". Однако заявления Москвы в расчет приняты не были.

На следующий день после публикации доклада власти Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к ответственности, чтобы обеспечить признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родным погибших. Авторы инициативы предложили РФ вступить в переговоры на эту тему, пригрозив в противном случае передать дело о крушении в международный суд. Между тем власти Малайзии заявили, что окончательных доказательств вины России в катастрофе MH17 пока нет.