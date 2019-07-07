Первым на этот проект, который входит в госпрограмму ”Развитие образования на 2018−2025 годы”, обратил внимание телеграмм-канал ”Адские бабки”. Надо обучить как минимум 100 папуасов, то есть потратить 40 000 рублей на человека. В конце июня стартовал конкурсный отбор на соискание грантов для развития русского языка, пишет сайт Минобразования.
Ещё ведомство заплатит 4,5 млн рублей за организацию выставок, ”направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа-Новой Гвинее”. Запланированы онлайн-курсы русского языка. При том, что и с интернетом, с электричеством в Папуа-Новой Гвинее проблемы.
Интересно, что в языке папуасов есть русские слова еще со времен экспедиций Миклухо-Маклая. Дыню аборигены называют абрус, а кукурузу — гургуз. В основном это название культур, с которыми путешественник познакомил местное население еще в 19 веке.
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