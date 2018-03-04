Газ поставят с проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа. Первый танкер с газом должен прибыть в порт в Уэльсе 6 марта. Поставку осуществит компания Royal Dutch Shell. В ней и в НОВАТЭКе комментировать эту информацию отказались.
ТАСС пишет, что первую поставку российского сжиженного газа Великобритания приняла в конце декабря прошлого года. Ее также осуществил «Ямал-СПГ».
РБК указывает, что цены на газ в Великобритании достигли максимума за 12 лет. Причиной этого называют сильные морозы, которые установились в королевстве. Кроме того, 1 марта британский энергетический оператор National Grid предупредил о возможном дефиците газа.
Причиной этого называют пришедшие в регион морозы вместе с сибирским циклоном, который получил название «Зверь с востока» (Beast from the East), и штормом «Эмма». The Guardian пишет, что «экстремальная погода» обходится Великобритании в миллиард фунтов в сутки (1,38 миллиарда долларов). Под воздействием циклона находятся и другие европейские страны, в частности, Италия и Франция.
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