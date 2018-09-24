"Путин в ходе разговора возложил ответственность за крушение самолета на Израиль и сообщил Асаду, что Россия будет развивать систему ПВО Сирии и поставит САР современную систему С-300", — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что лидеры двух стран также обсудили последние политические события и соглашение по Идлибу, а также способ его реализации. Кроме того, Асад выразил соболезнования в связи с крушением в Сирии российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии С-300. По словам министра, в 2013 году поставки были приостановлены по просьбе Израиля, однако в настоящее время "ситуация изменилась".

Москва вынуждена принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, решение о поставке в Сирию комплекса С-300 предварительно активно обсуждалось с военными экспертами. "Ситуация с безопасностью наших военнослужащих, наших летчиков, которая возникла после этой трагедии (гибель самолета-разведчика Ил-20), диктует необходимость принятия дополнительных энергичных и эффективных мер", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия, где расположена и действующая российская авиабаза Хмеймим.