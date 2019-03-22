Венгрия в 2020 году будет получать российский газ, даже если Москва и Киев не заключат до конца текущего года соглашение о транзитных поставках топлива в ЕС. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам переговоров с председателем правления российской энергокорпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Заявление министра привела в четверг, 21 марта, пресс-служба МИД Венгрии.

"Вопрос энергобезопасности имеет также геополитическую составляющую ввиду того, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину", — считает Петер Сийярто.

"Мы должны подготовиться к этому, поскольку мы всегда должны принимать в расчет наихудший сценарий при планировании мер безопасности энергоснабжения страны", — добавил министр. Он пояснил, что Будапешт сможет закупать часть природного газа через Австрию. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уточнил, что хранилища его страны в состоянии принять 6,3 млрд кубических метров газа.

По словам министра, в долгосрочной перспективе Будапешт рассчитывает на мощности "Турецкого потока", который "Газпром" строит совместно с Болгарией и Сербией.

В российской корпорации в свою очередь напомнили, что с 1 января по 20 марта "Газпром", по предварительным данным, поставил в Венгрию 1,3 млрд кубических метров газа — на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Строительство завершат до конца 2019 года



Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Прокладка морского участка по дну Черного моря была завершена 19 ноября этого года, за ней последует строительство сухопутной части.

По первой нитке газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй — транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода, согласно расчетам, составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован до конца 2019 года.