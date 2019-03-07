Россия связала продолжение газового транзита через Украину в страны Евросоюза с выполнением Киевом ряда условий. Среди прочего, заключение нового транзитного соглашения зависит от стабильности политической ситуации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Luxemburger Wort, опубликованном во вторник, 5 марта, на официальной странице российского правительства.
По словам Медведева, также необходимо урегулировать отношения между компаниями, заинтересованными в транзите газа. Кроме того, Москве важны "выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", указал он.
"Мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года", — подчеркнул российский премьер.
Транзитное соглашение истекает в конце 2019 года
Действующее транзитное соглашение между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года. Критики строительства газопровода "Северный поток — 2" опасаются, что после начала его эксплуатации Москва откажется продолжать транзит газа через Украину в связи с политическим конфликтом между странами. За сохранение транзита неоднократно высказывалась, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
5-6 марта состоялся визит Дмитрия Медведева в Люксембург.
Здание мэрии в Красноярске забросали "коктейлями Молотова"
В Красноярске полиция задержала двух человек, которых...
В России приняты законопроекты о фейковых новостях и наказании за неуважение к власти (6)
Госдума приняла во третьем, ключевом чтении...
В Волгограде депутат-единоросс назвал малоимущих пенсионеров "алкашами" и тунеядцами (4)
Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая...
Россия поставила условия продолжения газового транзита через Украину (6)
Для заключения нового соглашения Москва ожидает...
Путин подписал закон о запрете военным пользоваться смартфонами и соцсетями (13)
Президент России Владимир Путин подписал закон,...
TOP новостей
Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (12)
Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...
Приехавший на операцию пожилой человек сам не знал, что подписал: пришлось заплатить 50 евро (15)
Пожилой человек, приехавший на операцию в Каунасскую...
Какой будет цена на первые литовские огурцы (52)
Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...
Избранный в Вильнюсский горсовет гомосексуал обещает перемены в столице (35)
Избранный в совет Самоуправления города Вильнюса...
На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены (2)
Удобное сообщение с центром города и развитая...