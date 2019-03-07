Для заключения нового соглашения Москва ожидает стабильной политической обстановки в Украине и урегулирования спора между заинтересованными компаниями, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Россия связала продолжение газового транзита через Украину в страны Евросоюза с выполнением Киевом ряда условий. Среди прочего, заключение нового транзитного соглашения зависит от стабильности политической ситуации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Luxemburger Wort, опубликованном во вторник, 5 марта, на официальной странице российского правительства.

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По словам Медведева, также необходимо урегулировать отношения между компаниями, заинтересованными в транзите газа. Кроме того, Москве важны "выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", указал он.

"Мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года", — подчеркнул российский премьер.

Транзитное соглашение истекает в конце 2019 года

Действующее транзитное соглашение между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года. Критики строительства газопровода "Северный поток — 2" опасаются, что после начала его эксплуатации Москва откажется продолжать транзит газа через Украину в связи с политическим конфликтом между странами. За сохранение транзита неоднократно высказывалась, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

5-6 марта состоялся визит Дмитрия Медведева в Люксембург.

Deutsche Welle
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