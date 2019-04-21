"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", — сказал Борисов.
Он отметил, что этот шаг увеличит товарооборот между Россией и Сирией. "Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики", — заявил вице-премьер.
Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) советского военно-морского флота. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении в ПМТО российского флота в Тартусе.
Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет (3)
Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду...
В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным
Спортивные клубы ряда московских вузов предложили...
В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим" (11)
Иешива "Торат Хаим" была подожжена в пятницу в...
Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи (6)
Родственники жертв авиакатастрофы добивались...
TOP новостей
Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (22)
Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
Украина выбирает президента во втором туре К Зеленскому приехала полицияl (376)
В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...
Граждане Украины в Литве голосуют во втором туре президентских выборов (23)
Граждане Украины , находящиеся в Литве, в воскресенье в...
Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)
После затянувшегося засушливого периода в первый день...
В пасхальное утро жители Вильнюса обнаружили повреждённые сакуры (17)
Связавшаяся с редакцией DELFI жительница столицы Литвы...