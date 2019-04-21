Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
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"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", — сказал Борисов.

Он отметил, что этот шаг увеличит товарооборот между Россией и Сирией. "Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики", — заявил вице-премьер.

Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) советского военно-морского флота. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении в ПМТО российского флота в Тартусе.

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