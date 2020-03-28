Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса

На сайте российского правительства опубликовано распоряжение Мишустина, согласно которому временно ограничивается передвижение через "автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы".
При этом в распоряжении установлено несколько категорий людей, которые смогут пересекать границу. В том числе исключение сделают для дипломатов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения и локомотивных бригад международных поездов.
Кроме того, границу смогут пересекать люди, которые едут на похороны близких родственников.
В распоряжении также сказано, что ограничения не касаются "граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации".
Днем ранее Россия фактически закрыла международное авиасообщение из-за пандемии.
В России на 28 марта в общей сложности зарегистрировано 1264 инфицированных коронавирусом, по меньшей мере семь человек скончались.
В стране начали действовать жесткие ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции: неделя с субботы и по меньшей мере до 6 апреля объявлена нерабочей.
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