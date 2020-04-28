Россия поднялась на 8 место в мире по числу случаев коронавируса: +6411 заболевших и 72 умерших за сутки

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах, число умерших за весь период увеличилось до 867. Таким образом, по числу зараженных Россия вышла на восьмое место в мире, опередив Китай и теперь уже Иран.

По данным статистического сайта Worldometers, в Иране насчитывается 91 472 заболевших за весь период пандемии, в Китае - 82 836.

В Москве за последние сутки выявили 3075 новых случаев коронавируса (всего 48 426). Среди новых заболевших 42,5% - люди от 18 до 45 лет; 38% - от 46 до 65 лет% 8% - от 66 до 79 лет; 4,5% - старше 80 лет; 7% - дети. В Московской области зафиксировано 523 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 198.