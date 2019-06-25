"Решение по резолюции принято, - сказал он. - Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие". По словам Володина, российская делегация приглашена к работе, ее основополагающие права - участия, обсуждения и голосования - защищены.
Володин при этом не исключил, что во время процедуры подтверждения полномочий "деструктивные силы" попытаются сделать так, чтобы права РФ не были всеобъемлющими. "Дальше наступает следующий этап - это подтверждение полномочий. Когда будет принято решение по подтверждению полномочий, можно будет уже говорить о том, что мы вернулись к полноценной работе <...> Да, основополагающие права сегодня незыблемы, никто не может их лишить, но вот право, допустим, участия в мониторинговых группах или структурах ПАСЕ - это вопросы, которые пока носят неурегулированный характер", - заметил он.
"Когда будет проходить подтверждение полномочий делегации, возможно, те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ, попытаются... сделать таким образом, чтобы полномочия российской делегации были не всеобъемлющие, как [они] должны быть", - заключил спикер.
Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления ее полномочий. Об этом заявил во вторник журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы.
"Сначала будут восстановлены полномочия России, а потом мы поговорим об этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Политик указал, что Россия не потерпит никаких ограничений своих полномочий. "Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры - разделять полномочия на основные и второстепенные", - пояснил политик. "Мы никаких санкций в отношении российской делегации, никакого ущерба для наших полномочий терпеть не намерены", - предупредил Толстой.
ПАСЕ утвердила во вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.
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